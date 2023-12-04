Певица Маргарита Суханкина рассказала о травле сына в школе

Заслуженная артистка России, певица Мария Суханкина рассказала, что ей пришлось признаться детям, что они приемные, так как их начали травить в школе. По словам артистки, сын Сергей постоянно приходил из школы в слезах, так как его буквально доставала одноклассница.

«Девочка его просто терроризировала, если не сказать больше. У меня был разговор с мамой этой девочки. Мама оказалась такой же, не сильно большого ума, как выяснилось. Словом, я просто в какой-то момент посадила детей и все рассказала, чтобы они вообще поменяли отношение к этому вопросу», - сказала Маргарита в интервью Kp.ru.

Она подчеркнула, что дети спокойно восприняли эту информацию и не хотят вспоминать прошлое. Они живут полноценной жизнью уже больше десяти лет.

Кроме того, Суханкина отметила, что сын и дочь, которым сейчас 15 и 14 лет, не мечтают пойти по ее стопам. При этом у них отличный слух.

«Хотя, может, я как-то сумела бы им помочь, но зная, какой это тернистый путь, что здесь выживает сильнейший и нужно реально что-то из себя представлять, то это и хорошо. Мы будем заниматься чем-нибудь другим», - сказала певица.

Она также добавила, что о профессии дети пока не думают, а планы свои держат в секрете от посторонних.

Ранее мы писали, что Маргарита Суханкина получила за работу с группой «Мираж» белую «Таврию». По воспоминаниям артистки, в конце 80-х в стране было трудно что-то купить. Вот почему она брала оплату за труд техникой.