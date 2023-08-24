Певица Люся Чеботина призналась, что сходит с ума от песен Филиппа Киркорова

Певица Люся Чеботина рассказала, что с детства сходит с ума от песен Филиппа Киркорова. Через много лет артистка записала с ним совместный хит.

Исполнительница стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Она рассказала, кто был в списке ее кумиров.

«Сначала я сходила с ума, как и вся страна по Глюкозе. Затем я сходила с ума, и до сих пор схожу, от песен Филиппа Киркорова. Особенно «Зайка моя, я твой зайчик. Потом уже пошли в ход Кристина Агилера, Уитни Хьюстон и другие западные артисты», – призналась девушка.

Звезда отметила, что Киркоров знает о ее чувствах. Оказалось, что от поп-короля фанатела не только Люся, но и ее сестра. Девочка не хотела ложиться спать и плакала, потому что мечтала, чтобы к ней пришел Филипп.

«В итоге дяде приходилось подговаривать своего друга – он был очень высокий, и он приходил к нам в гости и играл Филиппа Киркорова. Только тогда моя сестра ложилась спать», – рассказала Чеботина в эфире «Авторадио».

Певица призналась, что познакомила родственницу с артистом, и сейчас они общаются. По ее словам, сестра до сих пор не верит в то, что в детстве плакала из-за кумира, а теперь сидит с ним за одним столом у него в гостях.

Люся Чеботина исполнила хит «Целуй меня, целуй» и презентовала новую песню «Абьюз». Live-премьера трека состоялась в студии «Авторадио».