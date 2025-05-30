Певица Люся Чеботина призналась, что не умеет специально улыбаться на камеру

Певица Люся Чеботина рассказала о своей жизни и поздравила победителя игры «Миллион за улыбку» на радиостанции «Юмор FM».

Артистка с помощью «улыбайзера» «Юмор FM» определила счастливчика. Им стал житель Кемеровской области Алексей, который загрузил свое фото с улыбкой всего несколько дней назад, быстро прошел в суперфинал и одержал победу. У мужчины трое детей, и выигрыш в миллион рублей поможет оплатить свадьбу дочери, выпускной сына и строительство дачи.

Чеботина порадовалась за победителя и рассказала, на что сама бы потратила такой выигрыш. Она призналась, что ей приятнее было бы отдать деньги тем, кому они нужнее.

«Я очень много жертвую разным приютам и домам. Этот миллион тоже ушел бы на пожертвование, потому что в финансовом плане я чувствую себя комфортно. Не стала бы забирать деньги себе», – поделилась артистка.

Исполнительница хита «Солнце Монако» оценила идею улыбнуться и получить миллион. Она любит веселиться, но на фото получается серьезной.

«Думаю, что первый отбор я бы точно не прошла. Потому что не знаю, как улыбаться по просьбе. Это происходит естественным путем. Улыбаться специально на камеру я не умею», – объяснила певица.

Напомним, что игра «Миллион за улыбку» в 2025 году проводится под знаком 20-летия радиостанции «Юмор FM». В честь летнего суперфинала состоялся большой марафон шуток и песен с участием ведущих Антона Бурного и Ольги Мажары, а также популярных артистов: Люся Чеботина, Galibri & Mavik, 5sta Family, «Мохито», «Фабрики», «Город 312», Те100стерона, «5УТРА» и Иракли.