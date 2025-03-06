Певица Люся Чеботина назвала свою песню волшебной и рассказала о смене имиджа

Певица Люся Чеботина стала тайным гостем первого финала игры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон». Она помогла разыграть первый стограммовый слиток золота среди слушателей, а также рассказала о смене своего имиджа.

Не так давно артистка обновила свой образ. Теперь у Люси розовые волосы. В студии она появилась в стильных очках с розовыми стеклами. Певица призналась, что давно хотела изменений и счастлива.

«Когда я покрасилась в розовый, я почувствовала, что по-другому стала относиться к себе, к жизни. Будто внутри меня расцвела весна», – ранее делилась артистка.

Звезда исполнила свои золотые хиты, а слушатели должны были назвать не артиста, а название композиции, ну или напеть фрагмент. После нескольких треков победитель определился. Ему помогла песня «Солнце Монако», ставшая счастливой.

Мужчина из Казани по имени Алексей стал первым победителем сезона и обладателем денежного эквивалента стограммового слитка – а еще он выбрал один из 10 ключей к сейфу и шанс выиграть килограмм золота.

«Песня действительно волшебная. После ее исполнения ведущие не раз дозванивались будущим обладателям внушительных сумм, машин и даже квартир. Алексей, уверена, вам она принесет не только удачу, но и счастье, любовь и богатство», – высказалась Чеботина в эфире «Авторадио».