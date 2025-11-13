Певица Любовь Успенская призналась, что в юности сделала нелегальный аборт

Певица Любовь Успенская рассказала, что в юности сделала нелегальный аборт. По ее словам, эта процедура чуть не стоила ей возможности иметь детей. Этим артистка поделилась в выпуске просветительского проекта VK Видео «Sex Education» с Юлией Коваль.

Любовь Залмановна отметила, что аборт ей «пришлось» сделать, так как не было иного выхода. Однако в последствии она пожалела. Из-за того что процедура проводилась нелегально, Успенская едва не столкнулась с серьезными последствиями. Если бы что-то пошло не так, певица не смогла бы родить свою дочь Татьяну.

Так как в молодости артистке пришлось пройти через опасный аборт, ей было важно, чтобы ее наследница не повторила ее ошибок. По признанию Успенской, когда она узнала, что Татьяна впервые осталась наедине с мужчиной, она сразу же узнала — была ли использована защита.

Сама же Любовь Залмановна от родителей скрывала свои романы. Она рассказала, что в 16 лет познакомилась с красивым парнем и очень переживала, что по поводу него скажет отец. Молодой человек был старше певицы на 10 лет.

«Это было скрыто, но потом все узнали. Папа хотел, чтобы мы поженились. Приехал к нему домой и сказал: „Готовь сухари, ты поедешь в тюрьму“», — поделилась артистка.

