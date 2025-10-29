Певица Лайма Вайкуле планирует заработать миллионы на очередном фестивале

Певица Лайма Вайкуле планирует заработать миллионы рублей на очередном фестивале. В июле 2026 года она собирается провести «Рандеву» и уже продает билеты на мероприятие.

Подробности узнало издание «Абзац».

Источник сообщает, что стоимость места в последнем ряду – 50 евро. Самый дорогой билет на событие – 250 евро.

Мероприятие будет длиться три дня. За фестиваль Вайкуле может выручить 353 тыс. евро, что эквивалентно 325,5 млн рублей.

Издание отмечает, что в прошлом году Вайкуле направила вырученные средства на помощь Украине. Не исключено, что в этом году певица повторит свой жест.

Ранее сообщалось, что телеведущий Михаил Ширвиндт покинул Россию после объявления о разводе с молодой женой. Он прилетел в Латвию и увиделся с давней подругой Лаймой Вайкуле.