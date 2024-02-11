Певица Ханна впервые вышла в свет с пятилетней дочерью и мужем

Певица Ханна и ее супруг, продюсер Пашу впервые появились на публике вместе со своей пятилетней дочерью Адрианой на Big Love Show 2024 в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Дочь певицы и продюсера надела на красную дорожку строгий брючный костюм и туфли. Кроме того, с собой девочка взяла небольшую черную сумку. Адриана появилась перед фотографами под присмотром отца. Он поддерживал дочь, не мешая ей контактировать с представителями прессы.

Напомним, недавно Ханна перестала скрывать лицо младшей дочери Камиллы. Она поделилась в соцсети семейными фото в день рождения девочки.

«Очень похожа на отца», «Копия Пашу», «Ханна просто рядом стояла при создании девочек. Просто три Паши», — писали подписчики в соцсети.

Певица Ханна и продюсер Павел Курьянов поженились в 2015 году. Они познакомились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. У пары двое детей.

Ранее сообщалось о том, что певица Ольга Серябкина, посетившая концерт Big Love Show 2024, рассказала, как относится к хейту в свой адрес.