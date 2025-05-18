Певица Катя Лель объяснила, почему не собирается замуж. Об этом сообщает mk.ru.

Катя Лель развелась с супругом еще в конце 2023 года. С тех пор знаменитость не спешит искать нового мужчину. По словам певицы, все зависит от воли Вселенной.

«Вы прикалываетесь, что ли? Зачем мне замуж выходить? Я уже была замужем, пока не собираюсь. Если только он будет „вау“, будет меня любить, а я — его. На все есть Вселенский замысел. Посмотрим. Не зря же говорят: „Никогда не говори никогда“», — рассказала она.

Лель также поделилась, готова ли она встречаться с мужчиной, если тот не верит в инопланетян.

«Придется ему рассказать правду, что они существуют», — посмеялась певица.

50-летняя знаменитость рассказывает, что держит себя в форме благодаря регулярным тренировкам и занятиям теннисом.

Ранее мы писали о том, что вскрылись новые подробности об исчезновении экс-мужа Кати Лель во Франции.