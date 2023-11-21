Певица Катя IOWA рассказала, как обрела уверенность после рождения сына

Группа IOWA появилась в студии вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Певица Катя IOWA рассказала ведущим о том, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка.

Исполнительница призналась, что испытывает невероятное чувство, находясь в статусе мамы. Она отметила, что каждая из мам должна похлопать себе за это.

«У меня четкое ощущение того, что я рулю. Я в центре вселенной, я кормлю человека. И вообще никаких компромиссов. То есть я главная. Я мама, я мать и все, что я сейчас скажу, будет законом. Вы понимаете? Вот настолько», – поделилась звезда.

Родители дали ребенку имя Лев. Они отметили, что у них даже не было других вариантов.

«Никакой альтернативы. Вообще. Мы знали, что точно будет Лев», – заявил отец ребенка Леонид Терещенко.

Катя призналась, что сын очень похож на папу и на дедушку. Она сразу заметила, что у малыша тоже большие губы. Певица в шутку заявила, что теперь уверена в том, что у любимого свои пухлые губы без инъекций.

Кроме того, артистка рассказала, что во время беременности поняла, как важно отпускать и перестать контролировать свою жизнь. Сейчас ее окружают потрясающие люди, каждый из которых – профессионал.

«Когда ты учишься делегировать, то в твою жизнь приходят потрясающие люди. У меня офигенная команда сейчас. Я могу похвастаться, что просто невероятные люди вокруг меня», – призналась Катя в эфире «Авторадио».

Знаменитости не только пообщались с ведущими шоу, но и исполнили свои треки «Бьет бит», «Маршрутка», «Фотография 9 на 12», «Плохо танцевать», «Миллионы путей», «Парад планет» и «Эта песня простая».