Певица Катя IOWA приехала на радио с кроватью и представила трек «Кусь»

Группа IOWA вместе с солисткой Катей стали участниками шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и рассказали о своем новом треке под названием «Кусь». Они решили объединить эфир со съемками клипа, поэтому привезли в студию кровать!

Катя Иванчикова призналась, что они впервые решились на подобный эксперимент. Ведущие тоже были удивлены и отметили, что всегда мечтали иметь на работе кровать. Но, как призналась певица, во время съемок ей очень хотелось спать, так как маленький сын постоянно будит маму дома.

Исполнительница рассказала о создании песни. По ее словам, во время обсуждения они с мужем нередко ругались и спорили. Никто из них не хотел уступать.

«А потом мы просто сели мирно вечером и придумали трек – в полном согласии и понимании. Почему не может быть так всегда? Надо бы зафиксировать и запомнить этот момент», – поделилась Катя.

Напомним, что вокалистка замужем за гитаристом группы Леонидом Терещенко. Они уже работали вместе над треком «Мои стихи, твоя гитара» и сейчас создали, своего рода, продолжение истории.

«Песню «Кусь» я хочу посвятить всем психам, всем итальянским парочкам, которые заводятся с пол-оборота», – заявила певица в эфире «Авторадио».

Звезда призналась, что после выхода песни готова к любым реакциям. Неважно, плохие или хорошие отзывы, главное – чтобы они были.