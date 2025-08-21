Певица JALAGONIA призналась, что вложила в хит «Дежавю» личную историю

Трек певицы JALAGONIA «Дежавю» из дебютного альбома «Отель моих снов» возглавил летний хит-парад радио «Море» в Крыму. Песня, вышедшая еще зимой, также попала в чарты TopHit и «Золотой Граммофон», что свидетельствует о массовом признании артистки.

Накануне своего первого сольного концерта в Москве, который состоится 4 сентября в клубе «16 тонн», исполнительница поделилась эмоциями от успеха и рассказала о творческих планах.

«Когда я узнала, что моя песня «Дежавю» стала летним хитом и вошла в чарт крымского Радио «Море», я была невероятно счастлива. Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживает мое творчество и слушает мои треки. Для меня это очень важно», – призналась JALAGONIA.

У певицы были предчувствия, что ее трек станет особенным.

«Я вложила в песню «Дежавю» свою личную историю, поэтому она изначально для меня особенная... Поэтому во время работы над треком я уже ощущала, что «Дежавю» станет особенной и для других. Так и получилось», — отметила она.

Артистка также рассказала, как на нее повлияло участие в таких вокальных проектах, как «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети».

«Вокальные проекты, безусловно, повлияли на становление моей личности, закалили характер... Я счастлива, что в моей жизни был именно такой опыт, который и привел меня в ту точку, где я нахожусь. Без этих проектов я не была бы сейчас тем, кем являюсь», – призналась певица.

Говоря о будущем, JALAGONIA анонсировала новые работы.

«Планов очень много. Планирую выпускать второй альбом. Хочется радовать своих зрителей новым материалом», – сказала она.

Певица рассматривает предстоящий концерт в Москве как важную веху. Кроме того, она намерена продолжать пробовать себя в разных стилях и найти тот, в котором будет максимально раскрываться, как артист.