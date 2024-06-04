Певица из «Тутси» Маша Вебер призналась, что приняла ислам ради мужа. Об этом она рассказала на YouTube-канале «PROжизнь».

Мария Вебер уже в 19 лет вышла замуж за сына олигарха Парвиза Ясинова. По словам певицы, она надеялась создать с мужчиной крепкий брак, поэтому ради него пошла на серьезные шаги.

«Я хотела стать мамой. Я приняла ислам, были серьезные намерения. Мы сделали обряд, чтобы ребенок родился как полагается», — призналась она.

Солистка «Тутси» заявила, что только спустя время поняла, что смена религии была вовсе не обязательной.

«Просто я так боялась его потерять, настолько была в него влюблена, что себя уговорила», — объяснила она.

В итоге крепкого брака у Вебер и Ясинова не случилось. Вскоре после рождения ребенка выяснилось, что мужчина изменял Вебер с певицей Юлией Волковой из «Тату».

«Был откровенный разговор. Я его просто вынудила признаться, что он уже с кем-то имеет отношения», — вспомнила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Мария Вебер вспомнила об изменах мужа с Юлией Волковой и назвала ее сумасшедшей.