19:41, 02 апреля 2023
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Певица из «Ранеток» с ребенком осталась без жилья в Аргентине
Елена Третьякова из «Ранеток» с грудничком лишилась жилья в Аргентине.
Фото: freepik
Бывшую участницу поп-группы «Ранетки» Елену Третьякову постигли тяжести жизни в другой стране. Ранее артистка переехала в Аргентину, где появился на свет ее сын, передает Пятый канал.
Оказалось, что Третьякову мучил квартирный вопрос. У девушки сдали нервы, когда ее маленького ребенка покусали блохи.
По ее словам, кондиционеры не работали, завелись тараканы и блохи, а хозяйка квартиры никак не хотела способствовать улучшению условий проживания. Третьякова покинула квартиру, но найти другую быстро не удалось.
Из возможного варианта у певицы только квартира, находящаяся в другом городе. Для этого Третьякова отправилась за 600 километров.