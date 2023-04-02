Певица из «Ранеток» с ребенком осталась без жилья в Аргентине

Бывшую участницу поп-группы «Ранетки» Елену Третьякову постигли тяжести жизни в другой стране. Ранее артистка переехала в Аргентину, где появился на свет ее сын, передает Пятый канал.

Оказалось, что Третьякову мучил квартирный вопрос. У девушки сдали нервы, когда ее маленького ребенка покусали блохи.

По ее словам, кондиционеры не работали, завелись тараканы и блохи, а хозяйка квартиры никак не хотела способствовать улучшению условий проживания. Третьякова покинула квартиру, но найти другую быстро не удалось.

Из возможного варианта у певицы только квартира, находящаяся в другом городе. Для этого Третьякова отправилась за 600 километров.