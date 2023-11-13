Певица Ирина Круг выступит с хитами в Москве 19 ноября, об этом сообщила пресс-служба знаменитости.

Одна из главных шансонье выступит 19 ноября в «Крокус Сити Холле» с новой программой «День ангела». Отмечается, что зрители услышат как новинки «Подари любовь», «Фамилия», «Выберу себя», так и уже ставшими легендарными хиты: «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз».

После выступления в Москве Ирина Круг отправится с концертами на Дальний Восток: в Южно-Сахалинск, Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Благовещенск.