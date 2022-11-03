Певица IOWA рассказала о своей беременности

Тридцатипятилетняя Екатерина Иванчикова, более известная под сценическим псевдонимом IOWA всерьез подошла к тому, чтобы стать мамой.

По словам певицы, подготовка женского тела к рождению ребенка, пожалуй, один из самых важных этапов в жизни женщины.

Иванчикова подходит к делу с умом: консультируется к экспертами и психологами, начинает утро с йоги , разрабатывает диафрагму и практикует энергопение (своего рода комбинация из вокальных, телесных и медитативных практик).

Делится подробностями Екатерина пока не собирается, однако ясно дает понять, что беременность - долгожданный подарок от ее мужа Леонида.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News