12:15, 03 ноября 2022
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Певица IOWA рассказала о своей беременности
Тридцатипятилетняя Екатерина Иванчикова, более известная под сценическим псевдонимом IOWA всерьез подошла к тому, чтобы стать мамой.
По словам певицы, подготовка женского тела к рождению ребенка, пожалуй, один из самых важных этапов в жизни женщины.
Иванчикова подходит к делу с умом: консультируется к экспертами и психологами, начинает утро с йоги , разрабатывает диафрагму и практикует энергопение (своего рода комбинация из вокальных, телесных и медитативных практик).
Делится подробностями Екатерина пока не собирается, однако ясно дает понять, что беременность - долгожданный подарок от ее мужа Леонида.
ФОТО: Lomohov Anatoly/East News
Источник:https://t.me
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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