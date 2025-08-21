Певица Диана Гурцкая улетела с 18-летним сыном из России

Певица Диана Гурцкая вместе со своим 18-летним сыном Константином была замечена на отдыхе в Грузии. Фотографии, сделанные на фоне знаменитого аквариума в пятизвездочном отеле в поселке Шекветили, артистка опубликовала в соцсетях.

Исполнительница является матерью первенца от своего супруга Петра Кучеренко, который занимал пост заместителя министра науки и высшего образования России. О своей встрече с ним Гурцкая ранее рассказывала: «Мне повезло встретить в жизни «родственную душу»».

По словам звезды, она сразу почувствовала положительную энергетику от будущего мужа, а позже убедилась в его порядочности и воспитанности.

В прошлых интервью певица признавалась, что сильно переживала во время беременности, желая родить здорового ребенка.

«Я мечтала стать матерью, но не хотела, чтобы ребенок был незрячим и повторил мою судьбу», — делилась артистка тревожными мыслями, которые она обсуждала с братом. В 2007 году она родила здорового мальчика.

Также ранее Гурцкая сообщала, что вместе с мужем они планировали расширить семью и взять ребенка из детского дома. Но они не успели это сделать.

Напомним, что супруг звезды умер по пути из рабочей командировки на Кубу. Ему стало плохо в самолете, спасти его не удалось. Чиновнику было 46 лет.

