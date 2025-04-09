Певица Диана Арбенина назвала свой альбом «Bloody Mary» новым этапом развития

Певица и солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина стала гостьей шоу «Мурзилки Live». Она устроила живой концерт и поделилась мыслями о развитии творчества в эфире «Авторадио».

У артистки вышел 14-й студийный альбом «Bloody Mary». Она презентовала треки из него: «15 границ», «Сколько тебе лет», «Обстоятельства», «Кузнечики», «Реагенты», «Линч», «Вот и я», «Не смотри на меня» и «Bloody Mary», который дал название пластинке.

«Я не считаю это музыкальным экспериментом. Я считаю, что это развитие, движение вперед. Импульс, который стал планом. А началось все с песни «Не смотри на меня», – поделилась певица.

«Bloody Mary» – яркая история любви, рассказанная в песнях, хмельной коктейль из музыки, чувств, эмоций. Диана призналась, что даже спустя столько лет творчества ее трогает каждая песня.

«А самое главное, что я всякий раз думаю: «Не буду реагировать, конечно, не буду. Все, я такая спокойная. Мне так много лет», – призналась звезда.

Арбенина вспомнила, что в один вечер села и написала сразу две песни, с которых начался новый альбом. Это «Не смотри на меня» и «Сколько тебе лет».

«Вот лежал лист справа и лист слева, я сидела и записывала то там, то здесь», – рассказала Диана в эфире «Авторадио».

Певица поделилась, что успела не только провести презентацию пластинки в Санкт-Петербурге, но и прочитать «Тотальный диктант» в Москве.

«Я обожаю эту традицию, потому что мы на русском языке говорим все хуже, пишем отвратительно, и проверять себя каждый год все-таки нужно», – порассуждала знаменитость.