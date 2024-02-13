Певица Аня Pokrov призналась, что всегда хотела влюбиться в простого парня

Популярный российский видеоблогер, певица и телеведущая «Юмор FM Чарт» Аня Pokrov стала гостьей «Шутки Шоу» на «Юмор FM».

Девушка призналась, что с детства мечтала быть ведущей программы на радио или телевидении. Но сначала Аня покорила соцсети, потом прославилась в команде блогеров Dream Team House, а дальше запела.

«Видите, мне 24, и в моей жизни как-то постепенно появляются те вещи, о которых я мечтала с детства. И поэтому теперь у меня есть все примерно», – поделилась популярный у молодежи блогер.

Несколько дней назад у артистки вышел трек «Не виновата». По словам гостьи, это веселая песня про любовь. Аня рассказала, что видела в соцсетях девушек, которые хвастались поездками на роскошные курорты и люксовыми украшениями. Но она уверена, что счастье не в этом.

«Я думаю, где же вы таких берете пацанов? Не осуждаю. Но я поняла, что у меня никогда не было как-то цели влюбиться так, чтобы меня обеспечивали. Мне всегда хотелось простого пацана. Я вот решила написать песню как раз для таких девчонок, которым просто хочется влюбиться и больше ничего не надо в этой жизни, даже слова такие есть в припеве», – отметила исполнительница в эфире «Юмор FM».

Аня Pokrov призналась, что главное – найти любовь, а деньги придут. Девушка уверена, что вместе можно «дорасти» до поездок на шикарные курорты и дорогие развлечения.

Послушать трек певицы можно на всех доступных стриминговых сервисах, а вот увидеть ее в телеэфире можно будет воскресенье ровно в 11.00 на телеканале «МУЗ-ТВ».