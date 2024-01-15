Певица Анна Семенович продолжила мастер-класс RU.TV на катке, несмотря на травму

14 января на катке «Мечтатели» в Лужниках прошел мастер-класс по фигурному катанию, организованный главным русскоязычным музыкальным телеканалом страны RU.TV, который провела неунывающая красавица, певица и чемпионка по фигурному катанию Анна Семенович. Компанию спортсменке составила ее давняя подруга – успешная фигуристка и тренер по фигурному катанию Анастасия Гребенкина. Вместе звезды подарили гостям столицы и москвичам прекрасный спортивный праздник.

Несмотря на весьма прохладную погоду – в столице в воскресенье было минус 18 градусов – мастер-класс от Анны Семенович посетило рекордное количество любителей фигурного катания. На катке было многолюдно и весело.

«Молодцы! У вас отлично получается! Вы – настоящие спортсмены! Не бойтесь упасть, без падений фигурное катание невозможно!» – подбадривала начинающих звезда.

Однако от падения не застрахованы даже профессионалы. Сделав очередной пируэт, Анна потеряла равновесие и неудачно упала на колено. Фигуристке сразу оказали первую помощь, приложив к ушибу лед. Спустя пять минут Семенович продолжила кружиться по льду, исполнив несколько популярных хитов. Для всех окружающих казалось, что звезда отделалась легким испугом.

«На самом деле, давно не стояла на коньках. Очень сильно упала. У меня такое ощущение, что моя старая травма мениска, из-за которой я завершила карьеру, опять начала шалить. Сейчас поеду к доктору и проверюсь. Думаю, все будет хорошо, и вы еще не раз увидите меня на льду!» – высказалась артистка.

В клинике Семенович узнала, что у нее нет серьезных повреждений.

Все гости мероприятия отмечали, что получили море удовольствия от мастер-класса и зарядились прекрасным настроением, которое им подарили главный русскоязычный музыкальный телеканал страны RU.TV, Анна Семенович и Анастасия Гребенкина.