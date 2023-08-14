Певица ANNA ASTI раскрыла детали больших сольных концертов в Москве и Питере

Певица ANNA ASTI, начавшая в конце 2021 года сольную карьеру, готовит масштабное шоу под названием «Феникс», которое состоится уже в октябре в Москве и Санкт-Петербурге. Первый концерт пройдет в столице 20-21 октября в MТС Live Холл, а второй – 14 октября в Ледовом дворце для петербуржских фанатов.

«Я очень жду концерты в Москве - они будут красочные, яркие и незабываемые. Мои поклонники смогут увидеть невероятное сценическое шоу, которое придумал Дима Яковлеский и которое полностью олицетворяет мой непростой творческий путь. Мне очень понравилась его идея, хотя, признаться честно, сначала мне было даже несколько неловко воплощать ее в жизнь - настолько интимной она показалась. Но потом я подумала, что зрители любят меня за искренность в моем творчестве, и придумывать что-то, что не на 100% соотносится со мной, я не хочу. Еще я представлю зрителям новые номера и песни из моего нового альбома, который я выпущу уже совсем скоро! Поэтому у меня уже заранее дрожат коленки - шоу будет крутым, и я уверена, что понравится абсолютно всем моим поклонникам», – отметила ANNA ASTI.

Центральным образом шоу станет мифическая птица феникс, которая возрождается из пепла. Это зооморфное альтер-эго артистки, символизирующее готовность продолжать выбранный путь. В первой части концерта феникс будет аллегорически соотносится с ранним творчеством вокалистки, а во второй – олицетворять первое признание публики. Перерождение же птицы будет означать нынешнюю и будущую известность.

Также зрителей ожидают красочные декорации, спецэффекты, световое шоу, чистейший звук, оригинальная хореография, интересные образы певицы и полюбившиеся хиты в живом исполнении.

Отметим, что изначально в Москве был запланирован только один концерт. Однако желающих попасть на него оказалось настолько много, что команда певицы решила провести еще одно шоу. Билеты уже поступили в продажу. «Большой ажиотаж вокруг шоу ANNA ASTI наблюдается не только в Москве, но также по всей стране – sold out в Калининграде обоих концертов тому яркое подтверждение», – подчеркнул маркетинг-директор МТС Live по мероприятиям Дмитрий Шмелев.