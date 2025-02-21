Певица Anjelina рассказала о творчестве, помощи мамы и дружбе с коллегами

Певица Anjelina стала гостьей шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио и рассказала о вдохновении. 13-летняя победительница музыкальной премии СуперЛайкШоу призналась, что молодые артисты поддерживают друг друга.

Школьница поделилась, что знакома с Миланой Хаметовой и дружит с исполнительницами хита «Сигма бой» BETSY и Марией Янковской.

В 2023 году Анжелина стала лауреатом «Новой песни года», участвовала в других крупных музыкальных событиях, активно гастролирует по всей стране, а ее песни набирают миллионы просмотров. Она призналась, что часто сама пишет песни.

«Недавно у меня вышла песня «Лайк», которую я написала в самолете, когда летела на премию в Москву. Все спали, и мне было настолько скучно, что я просто открыла «заметки» и написала первое, что пришло в голову: «я тебе напишу, ты мне напиши». И дальше все как-то само собой сложилось – получилось очень круто!» – поделилась артистка.

Певица рассказала, что совмещает пение с блогерской деятельностью. Но она отметила, что на это нужно много времени. Девочке в этом иногда помогает мама.

«Мои подписчики назвали ее «Мама Гречка». На каждом эфире в социальной сети Likee мама постоянно приносила мне гречку, все вскрылось, когда я на одном из эфиров запустила голосовой чат», – поделилась Анжелина в эфире Детского радио.

Впереди у школьницы большие планы. Она готовится к туру по 13 российским городам.