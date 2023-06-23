Певица Анет Сай официально покинула лейбл Black Star

25-летняя певица Анет Сай больше не состоит в лейбле Black Star. Об этом артистка сообщила лично в своих социальных сетях. В компании она работала с 2019 года.

Причину ухода вокалистка решила не озвучивать. Она лишь отметила, что ей нужно двигаться дальше. Анет посвятила целую публикацию с благодарностями генеральному директору компании Павлу Курьянову, больше известному как Пашу, и отметила, что он ее всегда поддерживал и помогал в трудные периоды.

«Мне пора дальше — «малышка стала взрослой», - написала Анет в посте.

Стоит сказать, что Анет Сай стала далеко не первой певицей, покидающей лейбл. За последнее время из него ушло большое количество известных артистов. Среди них Егор Крид, Дана Соколова, Ternovoy, Мот, Миша Марвин и другие. Именно поэтому многие поклонники исполнительницы хита «Слезы» не верят, что ее решение было связано лишь с желанием двигаться дальше. На команду неоднократно поступали жалобы от вокалистов на слишком жесткие контракты и непомерно строгие обязательства, а некоторые из них и вовсе подавали на Black Star в суд. Ходят слухи, что Анет продолжит карьеру в другом крупном лейбле.

Напомним, что Сай попала в компанию после кастинга во второй сезон вокального шоу телеканала ТНТ «Песни». За время работы с лейблом она выпустила хиты «Слезы», «Не реви» и «Не люблю».