Певица Алсу с юмором отнеслась к своему статусу «легенды»

Певица Алсу стала участницей четвертого сезона шоу «Битва поколений» на канале «Муз-ТВ». В гостях «Мурзилки Live» на «Авторадио» она рассказала о проекте и необычном столкновении с популярным дуэтом Filatov & Karas.

Артистка призналась, что давно хотела попасть в шоу, и наконец графики совпали.

«Я уже не один сезон наблюдала за этой прекраснейшей историей. Не могли состыковаться по датам, и наконец-то все срослось. Я рада, счастлива», — поделилась певица.

Особенно Алсу отметила состав жюри. Ей понравилось, что туда вошли не только звезды «старой гвардии», но и молодые исполнители. По ее словам, это очень ценный опыт.

«Классно, что такого разного возраста поколение жюри, потому что они могут оценить даже мэтров, как будто они впервые какие-то песни слышат», — объяснила знаменитость.

В рамках шоу Алсу предстоит музыкальное противостояние с дуэтом Filatov & Karas. Певица рассказала, что их творческие пути раньше не пересекались.

«Обычно подбирают девочка – девочка, мальчик – мальчик... А тут совершенно разные, как мне кажется, два коллектива», — отметила она на «Авторадио».

Участники обменялись песнями: Filatov & Karas исполнили хит Алсу «Иногда», а она представила свою версию их композиции «Мимо меня». Певица кардинально изменила аранжировку, превратив танцевальный трек в лирическую балладу.

Также Алсу с юмором отнеслась к своему статусу «легенды». Во время эфира она пошутила, что является «пенсионером шоу-бизнеса».