Певица Алсу рассказала о подготовке сына-второклассника к новому учебному году

Певица Алсу рассказала о подготовке к школе ее младшего сына Рафаэля. Мальчику исполнилось 9 лет и в сентябре он пойдет во второй класс.

«Готовимся, конечно, мы уже во второй класс идем. Летом делали домашние задания, все читали. Сейчас закупили все тетрадки, всю канцелярию, новый рюкзак. В общем, мы в предвкушении... Все мои дети всегда любили первое сентября», - заявила исполнительница хита «Зимний сон» в беседе с «7Дней.ru».

Алсу также отметила, что ее сын серьезно увлекается музыкой и обладает абсолютным слухом. При этом мальчик больше тяготеет к классике и джазу, чем к эстрадной музыке. По словам певицы, сын хочет стать дирижером.

Старшие дочери Алсу уже окончили школу. Сафина будет изучать биохимию в одном из американских университетов. Микелла, которая ранее пыталась стать певицей как мама и запомнилась скандалом на шоу «Голос. Дети», в этом году стала студенткой юридического факультета Мичиганского университета.

Ранее Алсу призналась, что после развода ходит на свидания с мужчинами.