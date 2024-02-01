Певица Алсу рассказала о дуэте с Лещенко и назвала отца своим главным фанатом

Певица Алсу выступила с живым концертом в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Исполнительница рассказала о дуэтах и песне, которую записала к юбилею отца.

В последнее время у артистки было несколько дуэтов с мэтрами, в том числе со Львом Лещенко. Она призналась, что считает его родным человеком, которого знает с детства.

«Даже раньше, чем началась моя карьера, лет с десяти. И он был со мной на протяжении всего моего творческого пути. У нас с ним несчитанное количество дуэтов, на самом деле. Это и старые, и новые песни», – поделилась певица.

Алсу отметила, что они спели вместе композицию «Снег кружится», которую исполняли еще 20 лет назад. По ее словам, со Львом Лещенко она может записать уже целый альбом.

Знаменитость также рассказала о дуэте с Натаном. Они исполнили легендарную песню Игоря Крутого «Буду я любить». Ранее она звучала из уст группы «Сливки» и Доминика Джокера.

«Мои дети, например, не знали об этой песне. И вот, когда мы ее исполнили, узнало и новое поколение», – отметил Натан.

«Я очень благодарна Натану за приглашение спеть эту песню. Мы посчитали, что такие песни должны звучать, и у них должна быть новая жизнь», – призналась Алсу в эфире «Авторадио».

Недавно певица отмечала юбилей отца, ему исполнилось 70 лет. Она напомнила, что в прошлый юбилей – к 60-летию родственника, записала песню «Дочь отца». Звезда отметила, что папа с возрастом стал сентиментальнее, и назвала его своим главным фанатом.