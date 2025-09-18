Певица Алсу рассказала, что у ее девятилетнего сына Рафаэля абсолютный слух

Певица Алсу стала тайным звездным гостем седьмого финала суперигры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон». В этом сезоне знаменитого проекта – десять финалов, и в каждом участвует топовый артист. Уже спели свои хиты и помогли радиостанции определить победителей Люся Чеботина, Filatov & Karas, Burito, Митя Фомин, «Город 312», Игорь Николаев – и вот теперь Алсу.

Исполнительница хита «Зимний сон» рассказала о творчестве и семье. Главным источником вдохновения для нее являются дети. Алсу призналась, что они радуют ее каждый день.

«У меня все дети музыкальные. Дочки окончили музыкальную школу с красными дипломами по классу фортепиано. Микелла прекрасно поет. Рафаэль, которому сейчас девять лет, учится играть на пианино. У него абсолютный слух», – поделилась звезда.

Алсу спела композиции «Иногда», «Осень», «Вместе навсегда», «Вчера», «Чужая» и совместную песню с Евой Власовой «Табу».

«Это премьера в живом исполнении на «Авторадио». Очень счастлива, что Ева появилась в моей жизни, такой новый творческий виток. Возможно, будут еще совместные работы», – заинтриговала артистка.

После выступления звезды был выбран победитель седьмого финала, которому досталось «золото». Жительница Череповца Елена 17 сентября в прямом эфире назвала хит «Кто ты?» группы «Градусы» и выиграла золотой слиток.