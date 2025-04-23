Певица Алсу призналась, что ситуация, когда становишься чужой, ей знакома

Певица Алсу стала гостьей шоу «Мурзилки Live» и представила свой новый трек «Чужая» в эфире «Авторадио». Она призналась, что тематика песни ей близка.

«Ситуация, когда становишься чужой, мне весьма знакома. Но главное – найти себя, себя родненькую, и вернуть. Вернуться в родную гавань», – поделилась Алсу.

Артистка считает, что женщины более эмоциональны и готовы отдать себя полностью в отношениях.

«Поэтому важно в какой-то момент задуматься: а правильно ли я все делаю? Главное – вовремя вырваться из того, что делает тебе плохо. Эта песня о том, как мы иногда становимся чужими сами для себя», – рассказала она.

Звезда призналась, что получила отклик от женщин. Алсу уже выпустила клип на эту песню, куда пригласила Константина Крюкова.

«Костя просто гениально сыграл свою роль. Он очень помог мне, потому что все-таки он профессиональный актер», – призналась певица.

Оказалось, что артистов связывает не только творчество.

«Наши дочки с первого класса учились вместе, сидели за одной партой, были прямо-таки лучшими подружками с пяти лет, поэтому нам было о чем поговорить», – рассказала певица в эфире «Авторадио».

Алсу поделилась, что много работает и впереди у нее грандиозные планы.