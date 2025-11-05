Певица Алла Пугачева рискует лишиться прав на бренд «Кристина» в 2026 году

Народная артистка Алла Пугачева рискует лишиться товарного знака «Кристина». Срок действия исключительного права на бренд завершается в апреле 2026 года.

Товарный знак «Кристина», который Пугачева назвала в честь дочери Кристины Орбакайте, был зарегистрирован в 1997 году. Исполнительница хита «Арлекино» несколько раз продлевала его срок регистрации. Последний раз запись в реестр была внесена в 2016 году, пишут РИА Новости.

Под этим брендом Примадонна имеет право продавать одежду, головные уборы, игрушки, напитки и другую продукцию в России. Помимо этого, она может организовывать досуг, путешествия и предоставлять образовательные услуги.

Алла Пугачева уехала с мужем и детьми за границу с начала СВО. Сначала семья обосновалась на Кипре, а затем в Израиле. С тех пор знаменитость позволяла себе критические замечания в адрес соотечественников: певица называла их «рабами и холопами» и говорила, что «только ненормальные» хотят вернуться в Россию.

Ранее Примадонна купила в Болгарии виллу площадью 230 кв. метров. Известно, что для совершения сделки певице пришлось зарегистрировать юрлицо в этой стране, дом будет оформлен на физическое лицо, а земля — на юридическое.