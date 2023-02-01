Певица Алена Кравец заявила, что Анна Калашникова ее шантажировала
Певица Алена Кравец заявила, что телеведущая Анна Калашникова хотела ее сглазить.
Фото: Фото Максим Печенкин/ Starface.ru
Отношения между недавними подругами-певицами в последнее время явно не заладились.
На днях Алена даже публично пожаловалась на Анну: та на нее напала и начала шантажировать.
Инцидент, по словам Кравец, развивался по следующему сценарию. Сначала Калашникова подсунула сопернице заряженный вредоносной энергией предмет. В черной магии это именуют «подклад».
В ответ Алена подловила бывшую подругу и сфотографировала в откровенно непривлекательной позе. После чего собралась выложить фото на всеобщее обозрение.
Тогда на очередных съемках Анна и «какой-то мужик», улучшив момент, когда поблизости не было охраны, начали «зажимать» Алену и требовать, чтобы она удалила фото.
В конце концов неудачливую папарацци оттеснил к спасительным дверям туалета, где Кравец сумела запереться и набрать номер мужа – миллионера.
Брутальный Руслан Кравец дозвонился до шантажистов. И быстренько их отвадил, - сообщает Газета.Ru.