Певица Алена Кравец заявила, что Анна Калашникова ее шантажировала

Отношения между недавними подругами-певицами в последнее время явно не заладились.

На днях Алена даже публично пожаловалась на Анну: та на нее напала и начала шантажировать.

Инцидент, по словам Кравец, развивался по следующему сценарию. Сначала Калашникова подсунула сопернице заряженный вредоносной энергией предмет. В черной магии это именуют «подклад».

В ответ Алена подловила бывшую подругу и сфотографировала в откровенно непривлекательной позе. После чего собралась выложить фото на всеобщее обозрение.

Тогда на очередных съемках Анна и «какой-то мужик», улучшив момент, когда поблизости не было охраны, начали «зажимать» Алену и требовать, чтобы она удалила фото.

В конце концов неудачливую папарацци оттеснил к спасительным дверям туалета, где Кравец сумела запереться и набрать номер мужа – миллионера.

Брутальный Руслан Кравец дозвонился до шантажистов. И быстренько их отвадил, - сообщает Газета.Ru.