Певец Юлиан сообщил, что Алла Пугачева очень любила Нонну Мордюкову

Певец Юлиан рассказал, что артистка Алла Пугачева очень любила актрису Нонну Мордюкову. По его словам, на премьерах фильмов с участием артистки исполнительница сидела рядом с ней.

«Алла очень любила Нонну, это правда. Когда происходили какие-то премьеры фильмов с участием Нонны, Пугачева всегда приезжала, поздравляла, смотрела картину», - поделился Юлиан.

Ему известно, что и Мордюкова очень любила певицу. Актриса выбирала «все талантливое» и могла влюбиться в исполнителя, увидев выступление по телевизору.

Юлиан вспомнил, что Пугачева приезжала на премьеру фильма «Мама», где Мордюкова сыграла одну из последних ролей. По случаю выхода картины состоялась шумная презентация.

«Алла приехала, потом осталась на банкет. И мы фактически до утра сидели все вместе и разговаривали: Мордюкова, я и Пугачева. Нонна была счастлива», - поделился Юлиан.

Певец отметил: Мордюкову любили все, актриса была простой и искренней как в жизни, так и на экране. Однако те, кто ее не любил, считали сложным человеком.

«Она, кстати говоря, не по Станиславскому играла, не так, как учат в институтах. Нонна вообще не играла, она проживала каждую роль», - заключил Юлиан.

