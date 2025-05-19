Певец Витас снялся с семьей в день рождения младшей дочери Алисы

Певец Витас снялся с семьей на праздновании дня рождения младшей дочери. Артист поделился фотографиями в соцсетях.

Наследнице исполнителя Алисе исполнилось четыре года. На фото именинница позировала у торта с изображением героев мультфильма «Русалочка». Девочка была в окружении мамы и звездного отца.

«Любим», — подписал снимок артист.

Напомним, что Алиса — третий ребенок в семье Витаса и его жены Светланы Грачевой. Певиц сознательно не афишировал беременность супруги, впервые показав дочь поклонникам, когда малышке было три месяца.

Супруги воспитывают еще двоих детей — 16-летнюю Аллу и 9-летнего Максима. Со своей будущей женой Витас познакомился еще в юности — ему было 19 лет, ей 15. В 2006 году пара официально оформила отношения.

Старшая дочь пошла по стопам отца: в 2019 году она покорила китайское шоу талантов, демонстрируя вокальные данные и мастерство владения нунчаками. Ее выступления собирали миллионы просмотров. Сейчас Алла работает в Детском музыкальном театре юного актера. Витас не раз отмечал, что гордится талантом дочери, превзошедшей его способности.

Ранее мы писали о том, что директор Витаса объяснил его странное поведение на концерте в Китае.