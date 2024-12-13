Певец Ваня Дмитриенко рассказал об открытии ресторана и выступлениях в Новый год

Певец Ваня Дмитриенко вместе с другими артистами выступил на самой модной новогодней вечеринке года Like Party «КОРПОРАТИВ». Звезда рассказал о творчестве и праздничном настроении.

Like FM продолжает серию своих дерзких, ярких вечеринок. После осеннего «ДЕВИЧНИКА» в оттенках фуксии радиостанция провела Like Party «КОРПОРАТИВ». Ваня Дмитриенко был одним из гостей мероприятия и поделился своими ощущениями после выступления.

«Отлично! Полностью голос восстановился. Такое количество концертов в декабре, очень сложно голос полностью восстанавливать», – признался звезда.

Исполнитель хита «Венера-Юпитер» отметил, что его и дальше ждет насыщенная трудовая деятельность.

«Планы на Новый год, значит, работа, потом работа и потом в отпуск», – пояснил певец в кулуарах вечеринки Like FM.

Дмитриенко рассказал, что хочет полететь «в тепло», но курорт называть не стал. Зато он вспомнил о самом запоминающемся корпоративе.

«Недавно был корпоратив, там девочка очень была рада меня видеть. Я обожаю, когда дети реально рады, когда к ним приезжают. Один из ста корпоративов – она единственная была рада», – пошутил артист.

Впереди у Вани большие планы. По его словам, в Новый год он будет выступать два раза, а еще хочет открыть ресторан. Но пока на эту тему знаменитость высказывается с юмором.

«Я собираюсь открыть ресторан. Для того, чтобы открыть ресторан, ключ нужно найти. А тут Дома быта перед Новым годом перегружены, поэтому тяжело найти человека, который будет ключи стругать», – иронично добавил звезда.

На сцену Like Party «КОРПОРАТИВ» также вышли другие амбассадоры крутой музыки Galibri & Mavik, Filatov & Karas, Мари Краймбрери, 5УТРА, ELMAN, Mona, GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ, Gayana, Леша Свик, bearwolf, Фейгин и новые звезды Саша Санта, Стэйси и Kamil KIKIDO.