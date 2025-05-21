Певец Стас Пьеха рассказал, как встретил Новый год один в поезде метро

Популярный певец Стас Пьеха выступил в мультиформатной студии ГПМ Радио на станции метро «Деловой центр» в рамках шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Он рассказал о новом проекте и о том, как встречал Новый год в метро.

Артист признался, что впервые за семь лет спустился в подземку.

«Аж флешбеки нахлынули: студенчество, учеба в эстрадно-джазовом... Всякое вспомнилось, а попал к вам в итоге», – поделился певец.

Пьеха поблагодарил организаторов и зрителей, особо отметив присутствие у студии детей. Он вспомнил забавный случай из прошлого, который произошел с ним в 19-летнем возрасте. Тогда молодой человек ехал на подработку – должен был выступать за 50 долларов.

«Тщательно рассчитал время, сел в поезд, но ровно в ноль-ноль он остановился между станциями и простоял три минуты. Машинисты, видимо, бутылочку распаковали. Так я один в поезде встретил Новый год», – рассказал Стас.

Также в эфире «Авторадио» Пьеха анонсировал новый музыкальный проект под псевдонимом Вульф Пьеха, этот ник он использует уже 14 лет. А 6 июня выйдет фолк-метал трек «Вороны», сочетающий народные мотивы с экстремальным металлом.

В рамках празднования 90-летия метро артист исполнил свои хиты: «Думать о ней», «Я лист», «Уеду» и новую песню «Летали над землей». А завершил выступление песней «На ладони линия».

Напомним, что до 23 мая в мультиформатной студии ГПМ Радио в шоу «Мурзилки Live» выступят Татьяна Куртукова, Юлия Савичева, Jony и другие артисты.