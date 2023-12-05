Певец Стас Костюшкин унизил Филиппа Киркорова на фестивале «Песня года»

Певец Стас Костюшкин унизил своего коллегу Филиппа Киркорова на музыкальном фестивале «Песня года». Несмотря на то, что сам «поп-король» считал, что это невозможно, журналисты уверены – солисту «Чай вдвоем» это все же удалось. Об этом сообщает Pravda.ru.

Отметим, что Филипп считается одним из самых высоких артистов на отечественной эстраде. Обычно там, где он появляется, все остальные люди ниже него, и это в каком-то смысле превозносит его. Однако Костюшкин на прошедшей в Москве церемонии захотел «опустить» Киркорова, о чем и заявил ему прямо в лицо. «Меня унизить невозможно», - с уверенностью сказал певец Стасу, но после удивился.

Дело в том, что Костюшкин подозвал к себе мужчину, который, когда приблизился, оказался выше даже Киркорова. А его рост, напомним, более двух метров. Рядом с ним Филипп действительно, может быть, впервые ощутил себя униженным – ниже ростом.

К слову, на фестиваль исполнитель хита «Цвет настроения синий» приехал не с пустыми руками. Он привез подарки для Лолиты, недавно отметившей 60-летие, а также для Кристины Орбакайте. Она только недавно вернулась в Москву из США, поэтому все крайне ждали ее появления.