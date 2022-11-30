18:22, 30 ноября 2022
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Певец SHAMAN превращается в робота прямо во время интервью
Набирающий популярность эстрадный певец Ярослав Дронов дал развернутое интервью в шоу на YouTube канале Hot News.
В процессе беседы Ярослав рассказывал много о своем творческом пути и личной жизни. Напомним, что SHAMAN разведён, и уже несколько лет безуспешно пытается перевести семью на Рублёвку.
Внимательные зрители обратили внимание, что на протяжении всего ролика у певца почти не менялось выражение лица, а все ответы звучали слегка заученно.
- Интервью пластмассовое, и сам он как будто робот, - пишут в комментариях.
Напомним, что у клипа Дронова на песню «Я Русский» больше 24 миллионов просмотров. Сейчас юноша в Казани, приглашает всех на свой новый концерт
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.youtube.com/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: