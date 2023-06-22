Певец Сергей Пенкин рассказал о новом альбоме, дуэте с Мари Краймбрери и скандале в самолете

Один из самых ярких певцов на отечественной сцене Сергей Пенкин стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Звезда не только исполнил свои хиты, но и рассказал последние новости о своей жизни.

Знаменитость объявил о концерте в «Зеленом театре» на ВДНХ, который состоится 14 июля. Он представит песни с нового альбома «Нам не избежать любви», над которым работал целых 7 лет. Артист объяснил, почему томил поклонников в ожидании.

«Лучше качественно, но долгое время, чем сделать быстро, а потом через 2 года это все забывается. Сегодня ты сделаешь так, потом думаешь, что нет, я бы по-другому сделал. И переделывается», – рассуждает звезда.

Отдельная история про песню «Дай мне шанс», которая, как утверждают некоторые эксперты, пролежала на студии 6 лет и ждала своей очереди. Пенкин говорит, что он ее исполнял, но в какой-то момент она ему разонравилась. Поэтому он ее переделал.

«В первую очередь, важно, чтобы нравилось самому. Я хочу петь, чтобы мне не было стыдно за себя. А когда ты кайфуешь, делаешь что ты хочешь, и зрители кайфуют, они знают, что ты вкладываешь в нее душу, а не просто тьфу и все, как семечки», – объясняет Сергей.

Несмотря на популярность и всеми любимый привычный репертуар, певец готов к экспериментам. Ведущие шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» поинтересовались, действительно ли Пенкин мечтает сделать дуэт с молодой исполнительницей Мари Краймбрери.

«Пока не знаю, как получится. Я не очень слушаю нашу современную эстраду. Мне просто предложил мой продюсер Вадим, поэтому я как бы решаю это. Все может быть», – заинтриговал слушателей артист.

Сергей также высказался о недавнем скандале. Напомним, что в СМИ была информация, что певец угощал пассажиров авиарейса Южно-Сахалинск — Москва коньком спустя час после взлета. Звезда рассказал, что просто пришел угостить своих музыкантов, а какая-то женщина решила сделать фото.

«Но это было с чистой душой. Потому что, как я уже сказал, если я получу звание заслуженного, то я напою всю страну, я проставляюсь», – ответил Пенкин.