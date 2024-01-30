Певец Сергей Арутюнов во второй раз соберет Государственный Кремлевский Дворец

Певец Сергей Арутюнов во второй раз выступит с сольным концертом в Государственном Кремлевском Дворце. Выступление назначено на 16 февраля 2024 года.

Звезда шоу «Голос» готовит для зрителей большое симфоническое синти-поп шоу, в которое войдут главные хиты Сергея - «На Заре 2020», созданная в тандеме с автором трека Олегом Парастаевым, «Не Дано», записанная при участии автора Павла Есенина, а также авторские треки. Кроме того, прозвучат песни, которые Арутюнов исполнял в коллаборации с солистом группы «Modern Talking» Томасом Андерсом и композиции группы Pet Shop Boys.

Исполнитель анонсировал, что на сцене в этот вечер появится не только он, но и его друзья-коллеги. Однако с кем именно Сергей будет петь в дуэте, пока держится в секрете.