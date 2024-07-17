Певец Монатик потратит на помощь ВСУ внушительный гонорар, заработанный на свадьбе с Галкиным*

На прошлой неделе юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) был ведущим на свадьбе киевлянки. Мероприятие прошло на озере Комо в Италии, и муж Аллы Пугачевой получил за его ведение приличный гонорар. Среди приглашенных артистов на торжестве был также заслуженный артист Украины Дмитрий Монатик. Певец рассказал, что заработанные деньги собирается отправить на помощь ВСУ.

Певец признался, что получил за выступление $ 20 тысяч (более 1,7 млн рублей).

Монатик рассказал, что участвовал в благотворительном туре, в который, в том числе входило частное мероприятие. Все средства артист отправит на помощь украинской армии.

«Отчитываюсь более детально: концерты в США и Канаде принесли нам 59 500 долларов. Также благодаря выступлению на частном мероприятии я добавил ещё 20 000 долларов. Ещё 10 000 евро принесло нам выступление на Кипре», — написал Дмитрий в социальных сетях.

В 2022 году Монатик осудил действия российских властей. После этого артисту запретили въезд на территорию страны сроком на 50 лет.

По данным местных СМИ, Галкин* заработал 10 млн рублей за выступление на свадьбе. Он исполнил песни на украинском языке «Смерека», «Золото Карпат» и «Одной калиной». Торжество состоялось 10 июля на вилле Бальбиану, которую молодоженам якобы сдавали российские бизнесмены за 19 тысяч евро в сутки. Само торжество оценили в 1 млн евро.

*(признан иноагентом на территории РФ)