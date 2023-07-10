Певец Митя Фомин рассказал о новых песнях и готовности воссоединиться с группой «Hi-Fi»

Певец Митя Фомин стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где рассказал о сольном творчестве, планах и отношениях с группой «Hi-Fi». Артист признался, что в следующем году у него состоится главный концерт!

Музыканту в 2024 году исполняется 50 лет. Но он продолжает активно работать и гастролировать. Митя выпустил несколько новых песен и снимает шоу о долгожителях.

«Мой любимый и преданный композитор Алексей Романов написал мне совершенно невероятных пять песен, которые сильно отличаются от того, что пел Фомин раньше. Этот концерт будет называться «Артист», – поделился исполнитель.

Когда-то поклонники узнали Митю Фомина, как солиста популярной группы «Hi-Fi». В этом году, 2 августа коллектив отмечает свое 25-летие. Певец признался, что не знает о планах группы.

«Мы редко соприкасаемся. Но, наверное, все-таки поклонники по всей стране, по всему миру вздрогнут, потребуют. Я готов. Я готов во все тяжкие. Мне что 25 лет спустя, что 25 лет назад – состояние у меня одинаковое. Мне есть что сказать, мне есть что спеть», – признался Фомин в эфире «Авторадио».

Сейчас артист не только поет, но и активно снимается. Скоро у него выйдет авторское шоу о долголетии. Звезда отмечает, что эта тема ему очень интересна. Он выбрал на карте России 8 регионов, где чаще всего встречаются долгожители.

«Мы встречаемся с долгожителями и спрашиваем у них, что вы делали, что вы не делали, как вы жили, с кем вы жили, где вы работали. Чтобы выявить эту формулу долголетия», – поделился певец.

Митя на своем опыте убедился в том, что нужно жить энергично. Знаменитость говорит, что нет ничего хуже, чем ничего не делать и никуда не двигаться.