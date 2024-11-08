Певец Митя Фомин рассказал, что хочет поработать с Киркоровым и Евой Польной

Певец Митя Фомин рассказал о сотрудничестве с артистами и подарках, которые получил на день рождения. Артист стал гостем «Мурзилки Live», которые провели четвертый суперфинал проекта «Много денег на Авторадио. Отличный сезон».

17 января звезде исполнилось 50 лет. В юбилей певцу преподнесли множество подарков, среди которых были особенно запоминающиеся.

«Это путешествие к Южному полюсу. Я намерен его осуществить в 2025 году. И еще полет на частном самолете в любой город земного шара», – поделился артист.

В честь 50-летия Фомин устроил юбилейный концертный тур под названием «Артист». Он уже побывал в некоторых городах и приглашает поклонников на свои выступления. Певец обещает сюрпризы. А в новом году планирует представить кавер на песню «Клавдия» группы «Моральный кодекс». Исполнять он его будет один, без Сергея Мазаева.

«Только мой и все. К сожалению, еще пока, но я думаю, что все впереди», – заявил Митя.

Артист также рассказал, с кем бы хотел спеть дуэтом. Митя заявил, что готов к сотрудничеству не только с опытными коллегами, но и с молодыми дарованиями.

«В следующем году у меня есть песня либо для Киркорова, либо для Пирожкова. Есть у меня кое-что в загашнике. У меня планы поработать, спеть что-нибудь с Евой Польной. И все молодые, пожалуйста, я вас жду», – рассказал певец на «Авторадио».

Напомним, что в музыкальном марафоне во время четвертого суперфинала игры «Много денег на Авторадио. Отличный сезон» также приняли участие GAYAZOV$ BROTHER$, Galibri & Mavik, Люся Чеботина, Burito, «Те100стерон», Akmal', Юлианна Караулова и «Город 312», которые и помогли разыграть среди радиослушателей еще один новенький авто.