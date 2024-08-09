Певец Миша Марвин рассказал о том, как создавался дуэт с Валерией

Популярный певец Миша Марвин стал гостем шоу «Мурзилки Live» и в эфире «Авторадио» исполнил свои лучшие треки. Он рассказал о творчестве и раскрыл правду о том, как создавался дуэт с Валерией.

Музыкант признался, что это произошло во время участия в подкасте «Неформат». Артисты отвечали на вопросы, исполняли разные песни, в том числе и свои. Во время пения у них образовался дуэт.

«У Валерии лирический тембр, у меня тоже, и наши голоса очень классно слились. Мы переглянулись, а ведущие нас еще и подстегнули сделать дуэт. И, собственно, там мы и договорились, а затем уже все очень быстро произошло», – признался Миша.

Марвин также спел новый трек «Имеешь право», который выпустил в честь своего дня рождения. Артисту исполнилось 35 лет, и в честь такого праздника он сделал себе роскошный подарок. Мужчина приобрел автомобиль. СМИ отмечают, что это Porsche.

«Это был подарок, из-за которого я не поехал в отпуск. Можно сказать, что я исполнил свою мечту детства. Купил автомобиль своей мечты на букву «П», – рассказал звезда в эфире «Авторадио».

Знаменитость отметил, что много работает. В летнее время года он предпочитает создавать треки в танцевальном стиле, но уже с сентября хочет продолжить выпускать лирические композиции.

«Если я сейчас буду выпускать песни очень медленные, грустные, хоть и классные, красивые, про любовь – это будет чуть-чуть пропадать», – объяснил свой выбор артист.

Также Марвин рассказал о создании своих футболок под брендом «Love insight». По словам певца, если человек увидит другого в таком мерче, то может быть уверен, что тот находится в поиске любви.