Певец Макаревич* избавился от последней недвижимости в РФ, переписав ее на семью

Певец Андрей Макаревич*(Признан иноагентом на территории РФ) избавился от последней недвижимости, что у него оставалась в России – от квартиры и особняка. Их он переписал на сына и сестру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, двухкомнатные апартаменты в Москве теперь принадлежат наследнику лидера «Машины времени» Ивану и его бывшей жене Алле Макаревич. Квартира площадью 56,5 квадратных метров находится в историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки. Приблизительная стоимость такого жилья – 27 миллионов рублей.

Вторая недвижимость – особняк площадью 400 квадратов в элитном поселке «Павлово» Истринского района — отныне принадлежит сестре певца, 61-летней танцовщице Наталье Макаревич. Около восьми месяцев назад музыкант подарил коттедж родственнице. Его стоимость может достигать 800 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что концертный тур Андрея Макаревича* в странах СНГ могут отменить из-за поддержки Израиля. Активисты уже выступили с призывом срыва выступлений артиста.

*(Признан иноагентом на территории РФ)