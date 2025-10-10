Певец Хабиб в новом образе блондина представил трек на стихи Есенина

Певец Хабиб представил новую песню «Шаганэ» в эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Он показал себя в новом образе блондина.

Артист объяснил, почему выбрал композицию на стихи русского поэта Сергея Есенина.

«Этот год юбилейный – 130 лет Сергею Есенину. Мой любимый автор, мой любимый поэт. И когда мне предложили спеть «Шаганэ», в моей голове сразу... Вот она и нашла меня», – поделился Хабиб.

Для артиста, которого все знают как «веселого парня в бандане», эта работа стала настоящим творческим испытанием. Он даже сменил образ.

«Я готовился к концерту, к съемкам клипа на новую песню в совершенно необычном для меня жанре. Именно к этому событию я решил не только внутренне измениться. Обесцветил волосы. Это было очень больно, очень сложно. Я знал, что будут потом болячки на голове. Но сейчас все прошло, кайфую, просто радуюсь», – признался звезда на «Авторадио».

Изначально трек готовился для концерта, посвященного юбилею Есенина, но предложенная версия музыки Хабибу не подошла. Тогда он стал искать другие примеры звучания и нашел версию с применением искусственного интеллекта.

«Мы связались с музыкантом-диджеем, который это сделал, и вот так совершенно случайно, зайдя в соцсеть, я нашел для себя свою «Шаганэ». Или она меня нашла», – объяснил певец.

Выступление Хабиба с этой композицией на официальном вечере памяти Есенина получило высокую оценку. Песню оценил актер Сергей Безруков, сказав: «У него свой Есенин, это очень талантливо».

Хабиб признался, что не ожидал такой реакции.

Завершился живой концерт хитом «Ягода малинка».

«Без "Малинки" вообще ни один концерт не обходится. Кстати, уже 811 миллионов просмотров», – добавил артист.