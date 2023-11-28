Певец Jony рассказал о выпуске журнала, посвященного его творчеству и жизни

Популярный исполнитель Jony стал гостем вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и выступил с живым концертом. Артист рассказал, что выпустил свой именной журнал о жизни и творчестве.

Певец отметил, что любит читать книги в бумажном варианте, а не в электронном. Поэтому ему пришла идея создать собственный журнал, который бы остался на память поклонникам. В первую очередь молодой человек вдохновлялся музыкой.

«В этом журнале я постепенно начал открывать свои какие-то секреты. Там есть снимки двухгодовалой давности и новые. Есть возможность посмотреть, как я меняюсь. Это все эксклюзив, есть старые и новые цитаты, истории. Хотелось оставить какую-то частичку себя не только музыкой, но и рассказать про свой путь», – поделился Jony.

Артист считает, что журнал поможет не только лучше узнать его, как человека, но и вдохновить. При этом певец планирует продолжать этот проект. Он презентовал только первый выпуск, но будут и следующие.

«Будет продолжение, но без какой-то определенной периодичности. Это будет не так, просто постепенно. Ну, вдруг там через 100 лет кто-то откроет эти все журналы, соберет коллекцию», – порассуждал знаменитость в эфире «Авторадио».

Во время живого концерта Jony исполнил свои треки: «Иголки», «Воздушный сарафан», «Никак», «Волен», «Мой рай», «Не смогу забыть», «Комета». Сольный концерт артиста состоится в Москве уже 1 декабря в «Live Арена».