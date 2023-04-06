Певец JONY рассказал о незабываемом подарке от родителей в честь дня рождения

Звезды шоу-бизнеса поздравили «Авторадио» с 30-летием. В студии драйв-шоу «Поехали» и «Мурзилки Live» собрались Uma2rman, Звонкий, JONY, Юлианна Караулова, Хабиб, Елка, Ольга Серябкина, Стас Пьеха, «Моя Мишель», Нюша, Дмитрий Колдун, Люся Чеботина, Денис Клявер. Они исполняли свои хиты, вместе с ведущими раздавали слушателям подарки и рассказывали о себе.

Одним из ярких участников шоу стал певец JONY, который поздравил «Авторадио» и рассказал о своем самом запоминающемся подарке на день рождения.

«Родители подарили музыкальную студию, где я буду творить музыку. Почти всем уже обзавелся в студии, к лету все точно будет готово», – поделился артист.

Знаменитость рассказал, что уже давно дружит с «Авторадио» и всегда с радостью спешит на эфир. Однажды он попал в пробку, но не растерялся и спустился в метро.

«Зимой, в преддверии Нового года, 9 баллов в Москве, я лечу как комета на эфир, в итоге не успеваю, сажусь в метро, потом бегом, в результате успели прийти и спеть песню», – вспомнил певец.

JONY исполнил свою знаменитую «Комету» и другие хиты, а также помог слушателям выиграть призы. Он и его коллеги раздавали подарки в праздничном суперфинале игры «Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон». Главный приз — квартира на море в Сочи — достался слушателю по имени Анатолий.

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