Певец Jony рассказал, как случайно разбил «Золотой граммофон» Arash
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Популярный исполнитель Jony порадовал поклонников выступлением в мультиформатной студии ГПМ Радио на станции метро «Деловой центр». Певец признался в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», что ему нравится запах метро.
Артист исполнил редко звучащие на концертах треки: «Не смогу забыть», «Завороженный», «Согрей» и другие. Он также поделился теплыми воспоминаниями о первых впечатлениях от московского метро.
«Меня поразила его величина! А сейчас люблю наблюдать за людьми в час пик – кто-то грустит, кто-то смеется... Это вдохновляет», – признался звезда.
Он даже проводил в столичной подземке необычный эксперимент. Во время учебы в институте неделю ездил в метро с улыбкой и смотрел, кто улыбнется ему в ответ.
«Люди улыбались в ответ! Наверное, кто-то думал: "Смотрите, он влюбился"», – поделился певец в эфире «Авторадио».
Не так давно у Jony появился совместный трек с Arash. Они записали песню «Уходи, уходи» («Boro-Boro»). Артист вспомнил, как во время работы в студии случайно разбил статуэтку «Золотой граммофон».
Идея перезапуска культового хита принадлежала самому Arash – песня уже существовала на немецком и греческом, а русскую версию предложил записать их общий друг Bahh Tee.
Концерт в метро завершился хитом «Комета», закрыв серию живых выступлений «Мурзилки Live» в метро.