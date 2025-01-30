Певец Игорь Николаев продал квартиру в башне Трампа и купил недвижимость в ОАЭ

Певец Игорь Николаев решил избавиться от недвижимости в США и купил квартиру в ОАЭ. Информацию подтвердили коллеги композитора в разговоре с Kp.ru.

Блогерша Анна Калашникова рассказала, что узнала о заинтересованности Николаева в апартаментах в Дубае от своего риелтора, так как сама недавно получила ключи от новой квартиры. А промоутер Сергей Лавров отметил — артист уже не только выбрал жилье за границей, но и приобрел его.

«Да, Николаев действительно купил квартиру в Дубае. Сейчас выгодно вкладываться в недвижимость в Дубае, поскольку за год элитные квартиры там подорожали в среднем на 3 миллиона рублей. Там даже Стас Михайлов сейчас приобрел себе несколько квартир», - рассказал Лавров.

По словам друзей Игоря Николаева, перед покупкой квартиры в Дубае он избавился от недвижимости в США. Жилье он приобрел еще в 90-е годы. Расположена оно в башне Дональда Трампа. Долгие годы композитор ездил туда вместе с семьей, но со временем содержание апартаментов стало очень дорогим.

«Николаев верно рассудил, когда решил продать эти квартиры, поскольку в Штатах с приходом нового президента рынок недвижимости всегда лихорадит. По крайней мере он продал квартиры по их рыночной цене, пару миллионов долларов (198,5 млн рублей) за них точно получил», - сообщил риелтор Игорь Птахов.

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