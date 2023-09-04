Певец Гарик Burito рассказал о творчестве, совместной работе с женой и профессии спасателя
Певец Гарик Burito признался, что выбрал бы профессию спасателя.
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Певец Гарик Burito рассказал, что ему приглянулась профессия спасателя. Артист спел в Открытой студии «Авторадио» в «Лужниках» и поделился планами.
Недавно у исполнителя был концерт, а перед ним он попал на выставку техники МЧС. Мужчина признался, что был потрясен и долго не мог отвести взгляд от представленных экспонатов.
«Смотрел так много и так тщательно, что понял: может быть, второй моей профессией была бы профессия спасателя», – отметил звезда.
Гарик рассказал, что очень любит гулять по Москве. А его любимое место в столице – ВДНХ. Там он готовился к экзамену по режиссуре и даже танцевал брейк-данс прямо на улице.
Сейчас он известный исполнитель, который сотрудничает со многими звездами. Кроме того, Burito записывает треки со своей женой и ее коллективом U108. Оксана помогает супругу советами, когда он работает над своими композициями.
«По волнам», например, я придумала мелодию. Когда Гарик выпустил трек «Пока город спит», он был поначалу такой мажорный, веселый. Я придала треку вот этот минор, показала, как это может выглядеть, и ему понравилось», – поделилась жена певца.
Два общих трека прозвучали в шоу «Мурзилки Live» в Открытой студии «Авторадио» в «Лужниках». После интервью состоялся живой концерт, в рамках которого были исполнены хиты «Гемоглобин», «Пожалуйста, выпей мой яд», совместная с Dino MC 47 и Сосо Павлиашвили песня «Что будет?».