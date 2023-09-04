Певец Гарик Burito рассказал о творчестве, совместной работе с женой и профессии спасателя

Певец Гарик Burito рассказал, что ему приглянулась профессия спасателя. Артист спел в Открытой студии «Авторадио» в «Лужниках» и поделился планами.

Недавно у исполнителя был концерт, а перед ним он попал на выставку техники МЧС. Мужчина признался, что был потрясен и долго не мог отвести взгляд от представленных экспонатов.

«Смотрел так много и так тщательно, что понял: может быть, второй моей профессией была бы профессия спасателя», – отметил звезда.

Гарик рассказал, что очень любит гулять по Москве. А его любимое место в столице – ВДНХ. Там он готовился к экзамену по режиссуре и даже танцевал брейк-данс прямо на улице.

Сейчас он известный исполнитель, который сотрудничает со многими звездами. Кроме того, Burito записывает треки со своей женой и ее коллективом U108. Оксана помогает супругу советами, когда он работает над своими композициями.