Певец Филипп Киркоров купил на выставке две картины у юной художницы

Певец Филипп Киркоров посетил закрытое VIP-preview ярмарки современного искусства «Арт Россия 2025» и купил две картины юной художницы. Он пообещал, что работы станут украшением дома.

«Я эти две работы возьму. Они станут украшением моего дома», - произнес Киркоров. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ROCKET MAG.

Девочка протянула руки к артисту, обняла его и заявила, что обожает все песни Киркорова. Певец отметил, что у ребенка хороший вкус.

Говоря о произведениях юной художницы, исполнитель подчеркнул: «Это очень красиво. Ты настоящий большой художник».

Источник отмечает, что работы куплены у особенной девочки в рамках благотворительного проекта. Тем самым артист сделал пожертвования в благотворительный фонд.

Ранее певица Анна Плетнева рассказала, что борется с тяжелой депрессией написанием картин.