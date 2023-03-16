Певец Эмин публично оправдался перед поклонниками за избыточный вес

43-летний певец Эмин страстно хочет похудеть.

Относительно недавно исполнитель даже поведал своим подписчикам о том, как тщательно выбирает для себя сразу несколько диет, которые собирается придерживаться до получения результата.

И вот, прямо с гастролей Эмин делится видео, где он ест лапшу быстрого приготовления.

«Просто удивительно, как этот суп заходит в поездах. Особенно куриный. Наверно поэтому я такой «худой», — не без самоиронии признается певец в несоблюдении программы питания.

Стоит отметить, что многие поклонники артиста предположили, что их кумир стал крупнее вовсе не из-за вредных перекусов в дороге, а из-за спокойной размеренной жизни, которую в последнее время певец ведёт с своей супругой Алёны Гавриловой.

Пара развелась несколько лет назад, однако любовь не прошла и теперь Эмин и Алёна снова вместе.